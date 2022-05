(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilci ruba il. A sostenerlo è una ricerca condotta dall’Università di Copenhagen, che sottolinea come già ad oggi il troppo caldo nelle ore notturne ci stia sottraendo 44 ore di riposo l’anno e come questo numero di ore sia destinato ad aumentare, a causa del global warming. La mancanza diha ricadute possibili da non sottovalutare infatti ad essa è stata associata a una riduzione delle prestazioni cognitive, a una diminuzione della produttività, a una funzione immunitaria compromessa, a esiti cardiovascolari negativi, a depressione, rabbia e comportamenti suicidi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Gaebaldi : Il riscaldamento globale nemico del sonno - lifestyleblogit : Il riscaldamento globale nemico del sonno - - zazoomblog : Il riscaldamento globale nemico del sonno - #riscaldamento #globale #nemico #sonno - jacoalien : @ilrom__ Tutta fuffa il riscaldamento globale - IFrugale : È strano che ancora #ReportRai3 non abbia mandato il servizio della responsabilità della destra per il riscaldament… -

... si basa su una serie di proiezioni e, come si legge sul sito di Nature , "è uno dei primi studi a predire come ilcambierà gli habitat degli animali, aumenterà gli incontri tra ...Ilci ruba il sonno. A sostenerlo è una ricerca condotta dall'Università di Copenhagen, che sottolinea come già ad oggi il troppo caldo nelle ore notturne ci stia sottraendo 44 ore ...Il riscaldamento globale ci ruba il sonno. A sostenerlo è una ricerca condotta dall'Università di Copenhagen, che sottolinea come già ad oggi il troppo caldo ne ...Al via la nuova edizione del festival dedicato all'innovazione che si terrà a Firenze, sabato 28 maggio, dalle 9,30 alle 19,30, all’interno dei magnifici spazi del Salone dei Cinquecento e della Sala ...