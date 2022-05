I preservativi Durex sono ora in offerta ed è quindi tempo di fare scorta

Leggi su gqitalia

(Di martedì 24 maggio 2022) Tanti auguri a, che in questa settimana festeggia il compleanno del brand con una selezione di offerte che partono dai suoi miglioriper arrivare fino ai più recenti sex toys della sua personalissima collezione. Proprio così: fino a domenica 29 maggio su Amazon è possibile sfruttare gli sconti dellaWeek (qui tutte le promozioni in corso), che ci permette di portare a casa veri e propri set di profilattici di diversi colori, gusti, dimensioni e design per divertirci a scegliere come da una scatola di cioccolatini. Da abbinare a gel lubrificanti e vibratori vari per un'estate 2022 - si spera - soddisfacente anche sotto quel punto di vista. Eh. I nuovi sex toys La nuova collezione di sex toys firmataha un grande, grandissimo pregio: si ispira direttamente al mondo dell'estate, e in ...