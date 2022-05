I concerti di LDA nel 2022, da Roma a Napoli e Milano: biglietti in prevendita (Di martedì 24 maggio 2022) Sono stati resi noti oggi i primi concerti di LDA nel 2022. Luca D’Alessio, questo il nome reale all’anagrafe, partirà presto in tour per portare dal vivo la sua musica. Dopo l’esperienza TV nel programma Amici di Maria De Filippi e il rilascio del suo album d’esordio, per LDA è il momento di pensare al debutto dal vivo. I concerti di LDA nel 2022 sono attesi a dicembre, nei club. Tre al momento gli appuntamenti comunicati, per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi. Il 4 dicembre LDA sarà a Roma, sul palco dell’Atlantico Live; il 5 dicembre si esibirà nella sua città Natale, Napoli, per un live alla Casa della Musica. Il 7 dicembre sarà poi la volta di Milano per un concerto ai Magazzini Generali. su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Sono stati resi noti oggi i primidi LDA nel. Luca D’Alessio, questo il nome reale all’anagrafe, partirà presto in tour per portare dal vivo la sua musica. Dopo l’esperienza TV nel programma Amici di Maria De Filippi e il rilascio del suo album d’esordio, per LDA è il momento di pensare al debutto dal vivo. Idi LDA nelsono attesi a dicembre, nei club. Tre al momento gli appuntamenti comunicati, per i quali isaranno disponibili inda oggi. Il 4 dicembre LDA sarà a, sul palco dell’Atlantico Live; il 5 dicembre si esibirà nella sua città Natale,, per un live alla Casa della Musica. Il 7 dicembre sarà poi la volta diper un concerto ai Magazzini Generali. su ...

Advertising

IlContiAndrea : Il tour estivo, gli opening dei suoi concerti, la collaborazione con LDA, spoiler vari e “il diritto di amare chi s… - smarginandomi : ci rendiamo conto che questo ometto è uscito giusto un mese fa da amici e ha già fatto il singolo l'ep 20 instore c… - giulianabianco4 : RT @michell17709593: se sono i concerti cado dal letto svengo #Amici21 #caroligi #LDA @LDAilvero - michell17709593 : se sono i concerti cado dal letto svengo #Amici21 #caroligi #LDA @LDAilvero - lalumatumbrl : RT @smarginandomi: ti stiamo ascoltando stiamo leggendo i testi verremo ai concerti ?? just how fast the night changes. #LDA @LDAilvero htt… -