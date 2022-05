I bambini ucraini «rubati» che ora la Russia vuole adottare (Di martedì 24 maggio 2022) Del milione di profughi arrivati nella Federazione Russa, quasi 200 mila sono minorenni e almeno 1.700 sono soli. Ora il Cremlino velocizza e semplifica il loro inserimento nelle famiglie: una strategia per arginare il declino demografico Leggi su corriere (Di martedì 24 maggio 2022) Del milione di profughi arrivati nella Federazione Russa, quasi 200 mila sono minorenni e almeno 1.700 sono soli. Ora il Cremlino velocizza e semplifica il loro inserimento nelle famiglie: una strategia per arginare il declino demografico

