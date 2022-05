Fedez, lascia tutti a bocca aperta “J-Ax ha saputo del tumore dopo che …” (Di martedì 24 maggio 2022) Fedez e J-Ax hanno colto tutti di gran sorpresa nelle scorse ore, dopo essere apparsi insieme a distanza di alcuni anni dalla loro “lite”. Li ricorderete sicuramente molto affiatati, legati da una grande passione ovvero quella per la musica. Insieme hanno presentato dei brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, soprattutto estivi. Ad un certo punto, poi, pare che sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti di stucco. Le loro strade, improvvisamente si sono interrotte e hanno preso una via differente, ma nessuno dei due sembra abbia svelato veramente che cosa sia accaduto. Ciò che importa è che a distanza di un pò di tempo, Fedez e Alessandro sono apparsi insieme sui social e non solo. Soltanto nelle scorse ore hanno presentato un nuovo progetto. Ma di cosa si ... Leggi su baritalianews (Di martedì 24 maggio 2022)e J-Ax hanno coltodi gran sorpresa nelle scorse ore,essere apparsi insieme a distanza di alcuni anni dalla loro “lite”. Li ricorderete sicuramente molto affiatati, legati da una grande passione ovvero quella per la musica. Insieme hanno presentato dei brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, soprattutto estivi. Ad un certo punto, poi, pare che sia accaduto qualcosa che hatodi stucco. Le loro strade, improvvisamente si sono interrotte e hanno preso una via differente, ma nessuno dei due sembra abbia svelato veramente che cosa sia accaduto. Ciò che importa è che a distanza di un pò di tempo,e Alessandro sono apparsi insieme sui social e non solo. Soltanto nelle scorse ore hanno presentato un nuovo progetto. Ma di cosa si ...

Advertising

AntonioDAmico96 : @Fedez già hai la Ferragni, ora vuoi rubarti anche @Tananai5 ?! Suvvia non fare l’ingordo e lascia pane anche a noi?????? - anchorvlouis : Fedez forse ha preso seriamente la frase “lascia solo che ti sciolga come fanno le boyband” - AngelaLanotte : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 16 lascia la moglie per la rifugiata che stava ospitando, il milan lo scudetto e la pace… - fmiritello : @Fedez In genere ci si lascia quando succede qualcosa che viene giudicata negativa da una delle parti. Occorre fare… - AnnaHarley8 : @Corriere Fedez, pensa alla tua salute e lascia che tuo figlio la veda a modo suo..non è il caso è ne il momento di parlare di certe cose . -