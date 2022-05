Equo compenso | la legge ora è senza copertura e le partite Iva si dividono sulla sua efficacia Minimi e contributi | cosa c’è e cosa manca

(Di martedì 24 maggio 2022) Deve garantire alleIva e al variegato mondo delle autonomi retribuzioni adeguate ma, dopo aver ottenuto a ottobre il via libera della Camera, la norma sull’, ora in discussione al Senato, si ritrovalafinanziaria rischiando di rimanerecarta o quantomeno di avere un effetto blando. E così il provvedimento inizia a ricevere critiche e proposte di modifiche, anche dalle associazioni di categoria che pure lo avevano proposto e caldeggiato. In seguito all’abolizione delle tariffe professionali, avvenuta nel 2012, infatti, le condizioni lavorative di chi non è assunto come dipendente sono diventate più difficili. I professionisti si sono trovati a fare i conti con un mercato del lavoro meno regolamentato, nel quale gioca un ruolo preponderante la ...

Advertising

Ordine_CDL_NA : RT @FondazioneStudi: ??Equo compenso, non c’è più tempo da perdere?? ProfessionItaliane chiede al Presidente della Commissione Giustizia de… - sole24ore : Ddl equo compenso: anche le Casse dell’Adepp temono l’effetto dumping - sole24ore : Ddl equo compenso: anche le Casse dell’Adepp temono l’effetto dumping - Newsinunclick : Gribaudo (pd). “Su equo compenso proposta Meloni danneggia giovani, va corretta” - LavoroLazio_com : Lavoro, Gribaudo (PD): 'Su equo compenso proposta Meloni danneggia giovani, va corretta' “La proposta di Giorgia… -

24/05/2022 - È ripresa, in Senato, la discussione sul disegno di legge che modificherà la disciplina dell'. Il ddl è stato approvato ad ottobre 2021 dalla Camera, ma è rimasto fermo in Commissione Giustizia del Senato per diversi mesi. Ad alcuni esponenti del mondo delle professioni il testo ...'La proposta di Giorgia Meloni sull'in esame al Senato va profondamente corretta. Il testo attuale prevede che in caso di mancata applicazione dell'a essere sanzionato non sia il committente che offre una ...24/05/2022 - È ripresa, in Senato, la discussione sul disegno di legge che modificherà la disciplina dell’equo compenso. Il ddl è stato approvato ad ottobre 2021 dalla Camera, ma è rimasto fermo in Co ...Indispensabile giungere al più presto all'approvazione definitiva del testo del disegno di legge sull'equo compenso ai professionisti, ...