Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi e Alternativa. Lega si giustifica: “Premier non disponibile” (Di martedì 24 maggio 2022) L’Aula del Senato ha respinto la richiesta di M5s, Fdi e Alternativa di inserire nel calendario per giovedì 26 maggio le comunicazioni del Premier Mario Draghi in vista del Consiglio straordinario europeo del 30 e 31 maggio. A presentare la richiesta in Aula, dopo che era stata esclusa dalla capigruppo, è stata la senatrice 5 stelle Mariolina Castellone. L’atto ha aperto l’ennesimo scontro dentro la maggioranza. “Non avendo la disponibilità del presidente Draghi non possiamo votare contro il calendario”, si è giustificato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, “senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle”. Ma i malumori sono anche sul fronte Pd: “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) L’delha respinto la richiesta di M5s, Fdi edi inserire nel calendario per giovedì 26 maggio le comunicazioni delMarioin vista del Consiglio straordinario europeo del 30 e 31 maggio. A presentare la richiesta in, dopo che era stata esclusa dalla capigruppo, è stata la senatrice 5 stelle Mariolina Castellone. L’atto ha aperto l’ennesimo sdentro la maggioranza. “Non avendo la disponibilità del presidentenon possiamoreil calendario”, si èto il capogruppo dellaMassimiliano Romeo, “senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle”. Ma i malumori sono anche sul fronte Pd: “Le ...

