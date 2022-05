Don Matteo 13, la macchina 'prestata' a don Massimo (Di martedì 24 maggio 2022) EPISODIO 9 Un'emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) EPISODIO 9 Un'emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in ...

Advertising

gennaromigliore : La nomina del Cardinale #MatteoZuppi a Presidente della CEI è un ulteriore segno dello straordinario pontificato di… - smenichini : Buon lavoro don Matteo - Bancor2011 : RT @ROMA_News: Auguri e congratulazioni a don Matteo #Zuppi, cardinale di Bologna, neo Presidente della CEI (Foto Paolo Ciani ??) https://t.… - infoitinterno : Papa Francesco affida i vescovi a don Matteo (di M. A. Calabrò) - sofiianzalone1 : RT @rialev_ms: Ma buongiorno a chi come me non si è ancora ripresa ed è ferma a quel visino terrorizzato di Marco all’idea che Anna ci sia… -