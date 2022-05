Crisi idrica, “Drastico razionamento delle acque delle rogge, mai successo in 70 anni” (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Una Crisi idrica come non si era mai visto nel mese di maggio e che viste le temperature chiama subito ai ripari in vista dell’estate ormai alle porte. Con un accorato intervento di Franco Gatti, presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, si annuncia il Drastico razionamento delle acque del fiume Serio. “Mai in quasi 70 anni di storia il Consorzio ha dovuto prendere decisioni così drastiche sul razionamento di acqua ad uso irriguo – scrive Franco Gatti -. Nemmeno la cartolina ROSSA che già indicava la più forte Crisi idrica questa volta è stata sufficiente per indicare una scarsità di acqua così importante. Potremmo definire viola proprio per sottolineare ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Unacome non si era mai visto nel mese di maggio e che viste le temperature chiama subito ai ripari in vista dell’estate ormai alle porte. Con un accorato intervento di Franco Gatti, presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, si annuncia ildel fiume Serio. “Mai in quasi 70di storia il Consorzio ha dovuto prendere decisioni così drastiche suldi acqua ad uso irriguo – scrive Franco Gatti -. Nemmeno la cartolina ROSSA che già indicava la più fortequesta volta è stata sufficiente per indicare una scarsità di acqua così importante. Potremmo definire viola proprio per sottolineare ...

