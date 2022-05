Covid, “in autunno vaccino aggiornato e richiamo generalizzato” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle vaccinazioni anti-Covid “dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all’autunno, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad un richiamo che penso debba essere generalizzo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle vaccinazioni anti-“dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all’, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad unche penso debba essere generalizzo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

