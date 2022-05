"Cosa sono disposta a fargli per una notte intera": Ilona Staller, la proposta indecente a Putin (Di martedì 24 maggio 2022) Ilona Staller è disposta a tutto purché la guerra in Ucraina finisca, anche a passare un'intera notte con Vladimir Putin. Ad affermarlo lei stessa in un'intervista a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. "Mi offro per una notte di sesso in cambio della pace. Per l'Ucraina, per il popolo russo". E alle accuse dei giornalisti che definivano l'offerta "indecente", l'ex diva a luci rosse replica: "La mia proposta non è indecente". Il suo obiettivo è quello di fermare un conflitto "inutile e terrificante". Ma Cicciolina non è nuova a proposte simili. Era accaduto anche la durante la guerra in Iraq, quando si rivolse direttamente a Saddam Hussein: "Io all'epoca fui contattata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)a tutto purché la guerra in Ucraina finisca, anche a passare un'con Vladimir. Ad affermarlo lei stessa in un'intervista a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. "Mi offro per unadi sesso in cambio della pace. Per l'Ucraina, per il popolo russo". E alle accuse dei giornalisti che definivano l'offerta "", l'ex diva a luci rosse replica: "La mianon è". Il suo obiettivo è quello di fermare un conflitto "inutile e terrificante". Ma Cicciolina non è nuova a proposte simili. Era accaduto anche la durante la guerra in Iraq, quando si rivolse direttamente a Saddam Hussein: "Io all'epoca fui contattata ...

gparagone : A me di cosa fa l’Europa frega poco. Io sono per l’uscita. #Ucraina #sanzioni @tagadala7 #tagadala7 @La7tv - capuanogio : Due considerazioni: - esporre questo striscione non c’entra nulla con lo stile di questo #Milan e lo espone a una… - acmilan : ??? Ivan Gazidis: “É per i nostri tifosi, loro sanno cosa significa. Questi sono i vostri valori, questa vittoria è… - LPincia : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha ritirato fuori i carri armati T62, e li sta mandando sul fronte di Severodonetsk. I T62 sono carri armat… - laurafigundio : @mesmeri Sono in ritardo su qualsiasi cosa, compresa la verifica da far fare domani mattina alle 8 in classe e cont… -