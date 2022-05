CorSport: Scamacca, Berardi e Barak, il progetto del Napoli con il tesoretto Osimhen (Di martedì 24 maggio 2022) Se Victor Osimhen dovesse andar via, nelle casse del Napoli entrerebbero 110 milioni. Due anni fa il club ne spese 49 per accaparrarselo, sarebbe un bel tesoretto da spendere sul mercato, come accadde con Cavani nell’estate 2013, scrive il Corriere dello Sport. Con questo tesoretto, il Napoli studia tre colpi di mercato: Scamacca, Berardi e Barak. “Una vagonata di soldi, spalanca orizzonti altrimenti soffocati e l’eventuale addio di Osimhen costringerebbe (permetterebbe!) di cercare un centravanti egualmente giovane (Scamacca), consentirebbe persino di ringiovanirsi altrove (un centrale difensivo), offrirebbe l’opportunità di rimodellare il centrocampo e di irrorarlo di energia nuova ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Se Victordovesse andar via, nelle casse delentrerebbero 110 milioni. Due anni fa il club ne spese 49 per accaparrarselo, sarebbe un belda spendere sul mercato, come accadde con Cavani nell’estate 2013, scrive il Corriere dello Sport. Con questo, ilstudia tre colpi di mercato:. “Una vagonata di soldi, spalanca orizzonti altrimenti soffocati e l’eventuale addio dicostringerebbe (permetterebbe!) di cercare un centravanti egualmente giovane (), consentirebbe persino di ringiovanirsi altrove (un centrale difensivo), offrirebbe l’opportunità di rimodellare il centrocampo e di irrorarlo di energia nuova ...

