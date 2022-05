Chelsea, il tempo stringe: via libera alla cessione a Todd Boehly ma il club rischia l’esclusione dalla Premier (Di martedì 24 maggio 2022) La stagione del Chelsea si è conclusa con il terzo posto, è stato raggiunto il massimo risultato considerando le difficoltà economiche degli ultimi mesi. L’addio del presidente Roman Abramovich ha peggiorato la situazione del club e il futuro è ancora molto incerto. Il tempo stringe e il passaggio di proprietà dovrà concretizzarsi entro la giornata di oggi, il rischio è quello di mancare l’iscrizione al prossimo campionato. L’avvertimento arriva dal governo britannico che ha appena approvato l’acquisto del club da parte di un consorzio americano guidato da Todd Boehly. Gli ostacoli sono ancora enormi: Roman Abramovich è in possesso anche di un passaporto portoghese e serve l’autorizzazione da parte delle autorità di quel paese per finalizzare la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 24 maggio 2022) La stagione delsi è conclusa con il terzo posto, è stato raggiunto il massimo risultato considerando le difficoltà economiche degli ultimi mesi. L’addio del presidente Roman Abramovich ha peggiorato la situazione dele il futuro è ancora molto incerto. Ile il passaggio di proprietà dovrà concretizzarsi entro la giornata di oggi, il rischio è quello di mancare l’iscrizione al prossimo campionato. L’avvertimento arriva dal governo britannico che ha appena approvato l’acquisto delda parte di un consorzio americano guidato da. Gli ostacoli sono ancora enormi: Roman Abramovich è in possesso anche di un passaporto portoghese e serve l’autorizzazione da parte delle autorità di quel paese per finalizzare la ...

