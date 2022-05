Cannes 2022: il ritorno di Cronenberg (Di martedì 24 maggio 2022) A fatto ritorno, dopo numerosi scandali, al Festival di Cannes 2022 il regista cult canadese David Cronenberg. Accompagnato dal cast, nel quale spiccano stelle come Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, il regista ha fatto la sua apparizione per presentare il suo ultimo lavoro. Si tratta di una pellicola nella quale racconta di un mondo distopico in cui dei performer mostrano pubblicamente la metamorfosi dei propri organi. Il ritorno dopo gli scandali “A volte il pubblico non è preparato ai miei film”. Questa la confessione fatta da Cronenberg in merito all’uscita del suo ultimo lavoro, ad un quarto di secolo dalla proiezione di “Crash” che causò uno dei più grandi scandali a Cannes. Con “Crimes of the Future”, Cronenberg si è detto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) A fatto, dopo numerosi scandali, al Festival diil regista cult canadese David. Accompagnato dal cast, nel quale spiccano stelle come Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, il regista ha fatto la sua apparizione per presentare il suo ultimo lavoro. Si tratta di una pellicola nella quale racconta di un mondo distopico in cui dei performer mostrano pubblicamente la metamorfosi dei propri organi. Ildopo gli scandali “A volte il pubblico non è preparato ai miei film”. Questa la confessione fatta dain merito all’uscita del suo ultimo lavoro, ad un quarto di secolo dalla proiezione di “Crash” che causò uno dei più grandi scandali a. Con “Crimes of the Future”,si è detto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : CANNES | Protesta femminista sul red carpet, srotolato un lenzuolo bianco con i nomi di 129 donne vittime della vio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - markovaldo59 : Cannes75 - Il regista canadese di culto è tornato in concorso sulla Croisette per presentare il suo ultimo lavoro,… - RollingStoneita : ‘Crimes of the Future’ di David Cronenberg è davvero lo scandalo di #Cannes2022? Un’opinione a caldo -