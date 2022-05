Advertising

teleunica : GdF, blitz antidroga sul treno Milano-Tirano - ZenatiDavide : APPALTI – BLITZ GDF MONZA CONTRO CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA, 5 ARRESTI DOMICILIARI : Blitz della guardia di fina… -

2a News

dellaal Comune di Vittoria, ieri, atti sequestrati e il 40% dei Consiglieri indagati. Sono accusati di falso ideologico in atto pubblico: avrebbero falsamente certificato di non essere ...Tiene banco in queste ore il '" dellaal Comune di Vittoria, dove martedì sono stati sequestrati atti s e il 40% dei Consiglieri indagati. Sono accusati di falso ideologico in atto pubblico: avrebbero falsamente ... Blitz GdF contro la pirateria agroalimentare: sequestrate oltre 105 tonnellate di grano Affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate all’ammodernamento tecnologico e persino autopagamenti. È questo il quadro emerso dall’inchiest ...NAPOLI – Garantivano incarichi peritali presso l’ufficio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia in cambio di mazzette. Secondo le indagini, in un’occasione la consulenza per un incidente stradale era ...