Avevano vietato al ragazzo disabile lo scuolabus, non luogo a procedere per il dirigente Li Vecchi e l’autista Messina (Di martedì 24 maggio 2022) MONREALE – Si chiude una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti il dirigente del comune di Monreale, Giancarlo Li Vecchi, e l’autista di uno scuolabus, il signor Messina. Erano stati denunciati perché non Avevano consentito ad un alunno disabile di salire su uno scuolabus, e per questo erano stati denunciati dai genitori dell’alunno. I fatti risalgono all’8 marzo 2019, quando, in occasione di una gita scolastica, al ragazzo disabile era stato vietato di accedere al mezzo. Decisione presa, secondo la difesa affidata agli avvocati Girolamo Rizzuto e Dario Vitrano, perché il libretto di circolazione del mezzo non prevedeva il posto per l’accompagnatore del disabile ed il mezzo non ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 24 maggio 2022) MONREALE – Si chiude una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti ildel comune di Monreale, Giancarlo Li, edi uno, il signor. Erano stati denunciati perché nonconsentito ad un alunnodi salire su uno, e per questo erano stati denunciati dai genitori dell’alunno. I fatti risalgono all’8 marzo 2019, quando, in occasione di una gita scolastica, alera statodi accedere al mezzo. Decisione presa, secondo la difesa affidata agli avvocati Girolamo Rizzuto e Dario Vitrano, perché il libretto di circolazione del mezzo non prevedeva il posto per l’accompagnatore deled il mezzo non ...

