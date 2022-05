Auto contro asilo, dimessi due bambini e migliorano gli altri (Di martedì 24 maggio 2022) quattro coinvolti nell’incidente dove è morto il piccolo Tommaso I funerali del piccolo Tommaso si sono svolti nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L’Aquila: “L’Aquila piange un dolore universale. La comunità sa compatire il dolore di mamma Alessia e papà Patrizio. La città è tutta qui, e proprio tu piccolo Tommaso sei anche il centro dei sentimenti forti e gentili dell’intera comunità abruzzese”, ha detto nell’omelia il cardinal Petrocchi. Intanto migliorano le condizioni degli altri bambini coinvolti nell’incidente. Sono stati dimessi dall’ospedale cittadino i due gemellini coinvolti nell’incidente insieme ad altri quattro bambini, che restano ricoverati al Gemelli e al Bambino Gesù, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Leggi anche: VAIOLO DELLE SCIMMIE, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) quattro coinvolti nell’incidente dove è morto il piccolo Tommaso I funerali del piccolo Tommaso si sono svolti nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L’Aquila: “L’Aquila piange un dolore universale. La comunità sa compatire il dolore di mamma Alessia e papà Patrizio. La città è tutta qui, e proprio tu piccolo Tommaso sei anche il centro dei sentimenti forti e gentili dell’intera comunità abruzzese”, ha detto nell’omelia il cardinal Petrocchi. Intantole condizioni deglicoinvolti nell’incidente. Sono statidall’ospedale cittadino i due gemellini coinvolti nell’incidente insieme adquattro, che restano ricoverati al Gemelli e al Bambino Gesù, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Leggi anche: VAIOLO DELLE SCIMMIE, ...

