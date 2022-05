Ashley Graham | “Smagliature fino all’ombelico” La sua battaglia per l’accettazione di sé

Leggi su dilei

(Di martedì 24 maggio 2022) Bellissima e da sempre portavoce deldi sé:è una super modella modella curvy, paladina della body positive, che non si è mai nascosta. Neppure nel percorso per ritrovare se stessa, dopo l’ulimo parto, quando ha dato alla luce due gemelli. Perché la gravidanza cambia il corpo e non è sempre facile confrontarsi con il “come lo fa”. Cosìha spezzato un altro tabù e ha fatto sentire meno sole tante donne nella stessa situazione., lee il rapporto con il proprio corposi è sempre mostrata: nel suo lavoro, ma anche nel mondo di porsi, è diventata un’icona della body positive diventando mezzo per messaggi di accettazione di sé. Ma l’ultima ...