Allenamento Roma | ci sono i Friedkin e c’è Mkhitaryan in gruppo

(Di martedì 24 maggio 2022) . Le ultime alla vigilia della finale di Conference League Buone notizie in casaalla vigilia della finale di Conference contro il Feyenoord, prima della partenza per Tirana. Henrikhha svolto l’interocon il: il trequartista armeno in campo ha svolto l’intera seduta tra riscaldamento atletico con corsa e cambi di direzione, poi il torello e la partitella tecnica. La seduta è stata seguita anche dai. Dan e Ryan siaccomodati in panchina insieme a Tiago Pinto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, le ultime alla vigilia della finale di #ConferenceLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Allenamento a Trigoria, anche Friedkin a bordocampo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Allenamento a Trigoria, anche Friedkin a bordocampo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Allenamento a Trigoria, anche Friedkin a bordocampo - napolimagazine : ROMA - Allenamento a Trigoria, anche Friedkin a bordocampo -

Presenti a bordo campo durante la seduta di rifinitura a Trigoria, oltre al Gm Tiago Pinto, anche Dan e Ryan Friedkin. La proprietà ha assistito all', in vista della finale di Conference League domani a Tirana, che si è concluso con tiri in porta e i calci di rigore, mentre durante l'esercitazione sul possesso palla prolungato a sei ...Oggi altra giornata ricca di match interessanti e di sessioni diaperte al pubblico con i big più attesi che toccheranno con mano l'entusiasmo dei tifosi romani: attesi in campo nel ...(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Presenti a bordo campo durante la seduta di rifinitura a Trigoria, oltre al Gm Tiago Pinto, anche Dan e Ryan Friedkin.Roma, Henrikh Mkhitaryan torna in gruppo. Va verso una maglia dal 1' contro il Feyenoord. Partiti i primi charter dei tifosi per Tirana ...