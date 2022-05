Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 17:15 (Di lunedì 23 maggio 2022) Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 17.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma-L’AQUILA. E SULLA STESSA CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRACASSIA BIS E SALARIA. CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FORTEMENTE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B B1 PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GARBATELLA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 17.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. E SULLA STESSA CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRACASSIA BIS E SALARIA. CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FORTEMENTE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B B1 PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GARBATELLA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

