ULTIM’ORA – Calciomercato Napoli | fissate le visite mediche per Olivera!

(Di lunedì 23 maggio 2022) Mathias Olivera sarà il secondo colpo didel. Affare concluso totalmente e terzino uruguaiano in arrivo in Serie A per la stagione 2022-23. Giuntoli ha seguito per mesi il classe ’97 e dopo settimane di intense trattative è riuscito a convincere sia il Getafe che il calciatore. L’addio di Faouzi Ghoulam è stato immediatamente rimpiazzato dalche, dopo Kvaratskhelia, ha chiuso il secondo acquisto per la prossima stagione. Olivera(Getty Images): domani ledi Olivera Nella giornata di domani, Mathias Olivera svolgerà lecon il. La conferma è arrivata da Matteo Moretto, della squadra mercato di Sky Sport, ...

la Juve è impegnata nel forcing a Paul Pogba che sembra tra l'altro stia dando i suoi frutti. E nel frattempo si avvia al rettilineo finale per quel che riguarda la corsa ad Angel Di Maria . L'...Juventus, non ci sono più dubbi in merito: l'annuncio ufficiale che certifica l'addio dopo 7 anni. Il nome più caldo della sessione estiva didella Juventus è quello di Angel Di Maria. El Fideo non ha rinnovato il suo contratto con il Psg in scadenza nel 2022, e sarebbe in procinto di trovare un accordo di massima con i ... UFFICIALE Il Psg saluta Di Maria: 'Hai lasciato un segno indelebile nella nostra storia'