"Se devo commentare quel manzo crudo...": Alan Friedman insulta Berlusconi, Myrta Merlino lo ferma (Di lunedì 23 maggio 2022) Alan Friedman scatenato. Oggetto delle sue critiche, ancora una volta, Silvio Berlusconi. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, il giornalista frena Myrta Merlino: "Se mi dà da commentare quel manzo crudo, quella carne cruda di Berlusconi da commentare che parla di Putin...". Parole, quelle pronunciate lunedì 23 maggio, che lasciano lo studio parecchio turbato tanto che la conduttrice chiede chiarimenti: "Cosa significa? Spiegaci". A farle eco Luca Telese: "Ma cos'è un manzo crudo?". E Friedman tenta di spiegare: "In americano si dice red meat quando si getta in un comizio una cosa...". Una delucidazione che non convince. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)scatenato. Oggetto delle sue critiche, ancora una volta, Silvio. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, il giornalista frena: "Se mi dà dala carne cruda didache parla di Putin...". Parole,le pronunciate lunedì 23 maggio, che lasciano lo studio parecchio turbato tanto che la conduttrice chiede chiarimenti: "Cosa significa? Spiegaci". A farle eco Luca Telese: "Ma cos'è un?". Etenta di spiegare: "In americano si dice red meat quando si getta in un comizio una cosa...". Una delucidazione che non convince. ...

