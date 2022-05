Scudetto e addio | Kessié e l’obiettivo portato a termine prima di salutare il Milan

(Di lunedì 23 maggio 2022) Pereradel centrocampistai rossoneri con un trofeo e così è stato «Questoè un saluto speciale per questa gente». Queste le parole di Frankaldel campionato e dopo la conquista del titolo in Serie A. Era il suo obiettivo e tra alti e bassi dovuti al mancato rinnovo e ai fischi di parte dei tifosi è riuscito a mettere il punto esclamativo.mette la ciliegina sulla torta di un percorso lungo cinque anni che lo ha visto tra i protagonisti di una stagione conclusa con il gol al Sassuolo e lo. Oravolerà in Spagan direzione Barcellona, ma hala sua ...

Franck Kessie saluta il Milan. Durante la passerella per la premiazione scudetto il centrocampista si è battuto la mano sul cuore indicando i tifosi e in serata ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Un ..."

Campioni a 40 anni e passa. Ibra sta festeggiando uno storico Scudetto negli 'anta'. A ottobre toccherà quota 41. Del resto l'aveva promesso a gennaio 2020: Torno ... Disse che l'addio di Luis Enrique l'... 

Simone Inzaghi, la carriera da attaccante della Lazio ad allenatore dell'Inter. FOTOSTORIA