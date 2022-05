Roma, via Merulana bloccata dalle 9 del mattino: “devono ancora togliere le vecchie decorazioni natalizie” (Di lunedì 23 maggio 2022) A scrivere un utente su Facebook che, sorpreso, si chiede come sia possibile. L’intera via, da S. Maria Maggiore a S. Giovanni è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Con sbarre e transenne hanno iniziato a Maggio, di lunedì mattina, a togliere le decorazioni che stanno, comprensibilmente, cadendo. Leggi anche: Guidonia, giovane braccato dagli usurai per debiti di gioco: paura e minacce Foto di Carlo G. presa dal gruppo Facebook Sei dell’Esquilino Via Merulana bloccata La via era decorata così da metà Novembre. I residenti quasi si erano dimenticati. C’è chi ci scherza su. Chi invece non si capacita come sia possibile. “Siamo a fine Maggio e si ricordano solo quando le luminarie cadono a pezzi di toglierle”. Una scena un po’ bizzarra che però ha creato disagio per i cittadini. La chiusura della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) A scrivere un utente su Facebook che, sorpreso, si chiede come sia possibile. L’intera via, da S. Maria Maggiore a S. Giovanni èin entrambi i sensi di marcia. Con sbarre e transenne hanno iniziato a Maggio, di lunedì mattina, aleche stanno, comprensibilmente, cadendo. Leggi anche: Guidonia, giovane braccato dagli usurai per debiti di gioco: paura e minacce Foto di Carlo G. presa dal gruppo Facebook Sei dell’Esquilino ViaLa via era decorata così da metà Novembre. I residenti quasi si erano dimenticati. C’è chi ci scherza su. Chi invece non si capacita come sia possibile. “Siamo a fine Maggio e si ricordano solo quando le luminarie cadono a pezzi di toglierle”. Una scena un po’ bizzarra che però ha creato disagio per i cittadini. La chiusura della ...

Advertising

gualtierieurope : All’unanimità l’Assemblea capitolina ha dato il via libera alla costituzione del Comitato promotore della candidatu… - SirDiabolik : @Wally__13 @LeggendaAmbros1 @Yuro_23 @ncorrasco Torna Mazzarri e via tanto il sistema dice e pompa il BBilan... Rie… - CorriereCitta : Roma, via Merulana bloccata dalle 9 del mattino: “devono ancora togliere le vecchie decorazioni natalizie” - mingrone75 : RT @fai_cisl: #Lavoro, al via a Roma la riunione plenaria della trattativa per il rinnovo del #ccnl #operai agricoli e florovivaisti che ri… - glucosata : Slogan antisemiti all'Olimpico: 'Romanista vai in sinagoga'. Nuovo scandalo ultrà durante Lazio-Verona… -