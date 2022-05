Roma-Feyenoord, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 23 maggio 2022) La Roma, dopo la conclusione del campionato con la vittoria sul Torino, è pronta per provare a conquistare un trofeo nella finale di Conference League 2021/2022 contro il Feyenoord. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 24 maggio alle ore 17:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) La, dopo la conclusione del campionato con la vittoria sul Torino, è pronta per provare a conquistare un trofeo nella finale di Conference League 2021/2022 contro il. Il tecnico giallorosso Josèalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 24 maggio alle ore 17:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

sportmediaset : Mourinho: 'Le mie finali? I giocatori sono sempre stati lì quando contava' #mourinho #roma #feyenoord… - siamo_la_Roma : ?? Mercoledì 25 maggio si avvicina ?? Anche la Capitale si prepara per la finale di #UECL ?? In città oltre mille ag… - romanewseu : Roma-Feyenoord, mille agenti per l’ordine pubblico nella Capitale ?? - sportmediaset : Feyenoord, Slot: 'Mourinho fa paura, ma siamo forti e vogliamo la coppa' #slot #feyenoord #roma #conferenceleague… -