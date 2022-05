Putin scappato ad un attentato due mesi fa | i responsabili inaspettati

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nuova inquietante notizia su Vladimir. Il presidente russo è scampato ad undopo l'inizio della guerra in Ucraina, con l'invasione risalente allo scorso 24 febbraio. A sostenerlo è Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino in un'intervista all'Ukrainska Pravda: “C'è stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare. È stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica. Il tentativo è stato duefa ed è fallito”.

