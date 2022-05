(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - La piattaforma multiservizi partner dei biancocelesti regalera? una tappa dei Summer Camp 2022 a 11 bimbi dell'associazione benefica di Suor Paola. Roma, 23 maggio 2022 – Calcio e solidarieta? ancora protagonisti allo Stadio, dove in occasione del match-Hellas Verona dello scorso sabato e? stata presentata l'iniziativa di Corporate Social Responsibility targata- piattaforma multiservizi di proprieta? di Planet Entertainment-SKS365 Group - insieme alla S.S.e allaSo.Spe di Suor Paola. Il, inaugurato prima del fischio d'inizio, prevede per 11provenienti dalle case famigliaun ticket speciale per la partecipazione ai Summer Camp 2022 del club. Con ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - pierofassino : Le 4?? tappe del Piano di pace presentato all'ONU da @ItalyMFA - Cessate il fuoco - Neutralità Ucraina e ingresso n… - LocalPage3 : Presentato all’Olimpico il progetto PlanetPay365 e S.S. Lazio a sostegno dei bambini della onlus So.Spe… - avventista : ?? Il Centro culturale di scienze umane e religiose di Firenze invita a un nuovo incontro. ??? Il 25 maggio verrà p… -

Adnkronos

Inoltre grazie'inserimento del progetto di rigenerazione urbana del quartiere Diamante di Begato,dall'Amministrazione Regionale, tra quelli ammessi al finanziamento del "Programma ...Nelle scorse settimane i vertici di governo avevanola norma che dovrebbe riformare lo ... La donna non dovrebbe più chiedere il permesso'uomo - padre, marito o fratello - per poter ... Presentato all’Olimpico il progetto PlanetPay365 e S.S. Lazio a sostegno dei bambini della onlus So.Spe 14 del 2009, che all’art. 3 stabilisce che “Possono essere ampliati ... Sembrerebbe, inoltre, che il Comune di Porto Cesareo richieda il versamento di oneri finanziari per la presentazione delle ...Il sindaco di Londra e Transport for London (TfL) hanno presentato una serie di progetti per affrontare ... Circa 4.000 morti premature nel 2019 sono state attribuite all’aria sporca, con il maggior ...