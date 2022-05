Advertising

Prezzi in rialzo per il. Ilquotato a Londra con consegna a luglio guadagna lo 0,9% portandosi a 113,6 dollari al barile. Il Wti americano, sempre con consegna a luglio, sale dello 0,8% a 111,15 dollari. . 23 ......Mosca pare aver già avviato la contromossa e intavolato colloqui a livello governativo con Pechino per la vendita didegli Urali a forte sconto . Ovvero, qualcosa più dello spread sul... Petrolio: Brent in rialzo a 113,6 dollari al barile Prezzi in rialzo per il petrolio. Il Brent quotato a Londra con consegna a luglio guadagna lo 0,9% portandosi a 113,6 dollari al barile. Il Wti americano, sempre con consegna a luglio, sale dello 0,8% ...ecco che Mosca pare aver già avviato la contromossa e intavolato colloqui a livello governativo con Pechino per la vendita di petrolio degli Urali a forte sconto. Ovvero, qualcosa più dello spread sul ...