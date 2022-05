Non è l’Arena urla furiose | “Fallimento totale!” | Cremaschi grida inferocito VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 23 maggio 2022) Giorgiosi è sbracciato dal collegamento,ndo finché Giletti non gli ha dato la parola. Cosa è successo a Non è? Giorgio(La7 screenshot)Finalmente in studio a Non èsi torna a parlare anche di argomenti di attualità italiana. Il dibattito è sfociato in uno scontro pesantissimo e Giorgionon si è risparmiato. Vediamo insieme cosa è accaduto poche ore fa. Nello studio di La7 dove Massimo Giletti conduce Non èè scoppiato il terremoto su un argomento caldissimo: il reddito di cittadinanza. Il sussidio di 950€ viene erogato a chi è senza lavoro e comprende anche un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Proprio questo iter è finito nel mirino della discussione degli ospiti in studio e in ...