Advertising

FirenzePost : Monito Catasto: dopo le polemiche la Ue precisa “non è invito a nuove tasse”. Meloni parte all’attacco - marchess88 : Monito dell'#Ue su fisco e catasto - FirenzePost : Commissione Ue: monito all’Italia su fisco e catasto. “Rischio recessione”. Ma Salvini si ribella: “Decidiamo da so… -

Firenze Post

'Come abbiamo trovato un accordo evitando la tassa sulla casa nella riforma del, anche ... con l'ala governista che però spinge per un'intesa ('guai a bloccare le riforme' è stato il...Patto di Stabilità resta congelato , ma non per questo ilai Paesi più a rischio recessione ... In merito al tema del, la Commissione Ue prova a spiegare: " Nelle nostre raccomandazioni -... Monito Catasto: dopo le polemiche la Ue precisa “non è invito a nuove tasse”. Meloni parte all’attacco Paolo Gentiloni. "Nelle nostre raccomandazioni ci sono sei parole: aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato" ...Il Partito democratico, complice il richiamo dell'Europa all'attuazione del Pnrr, torna alla carica nei confronti del centrodestra per ...