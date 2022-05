Melito | ripensiamo con la città le luminarie di Natale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – “Quanto si apprende stamattina dall’articolo di RomaToday, circa la chiusura provvisoria di via Merulana, a causa della necessità urgente di intervenire per la rimozione degli impianti di illuminazione natalizi, con evidenti disagi per la mobilità in una zona nevralgica, impone di intervenire in vista delle prossime festività natalizie”. Lo dichiara Antonella, consigliera dem e vicepresidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. “Il piano delleper il prossimo, fermi restando i progetti già realizzati per lo scorso, dovrà trovare una regolamentazione che ne preveda con certezza i tempi di allestimento e di smontaggio, nell’ambito di una auspicabile collaborazione tra pubblico e privato, che riesca a rendere la nostraancora più ricca di luci per un rilancio sostenibile, ...