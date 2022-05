“Live da Milano | si fa l’amore” | un passante riprende una coppia che lo fa in Galleria – VIDEO

(Di lunedì 23 maggio 2022) Considerato il “salotto di”, laVittorio Emanuele II è unacommerciale diche dalla fine del 1800 (l’inaugurazione è del 1877) collega piazza Duomo a piazza della Scala. Si tratta di un passaggio pedonale che chiunque abbia visitatos’è trovato a passarci almeno una volta. Ma quanto riportato da ilgiornaleditalia.it (e rilanciato da Dagospia – da cui traiamo ilche vi proponiamo in coda) è invece qualcosa di quantomeno insolito: sul balcone sopra al negozio di Prada unas’è fatta beccare intenta a faredavanti a tutti. Non è possibile vedere la scena nel dettaglio ma sembra abbastanza evidente dal movimento quello che i due stanno facendo, incuranti del fatto che sotto ci siano decine di ...

RollingStoneita : Mahmood merita brividi globali: il report del concerto a Milano - 2CellosArg : RT @rockonitalia: 2CELLOS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Mediolanum Forum di Milano #2cellos ???? - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: Live piazza del Duomo di Milano ??? #SassuoloMilan - Maurizi91015556 : RT @Cicci_Esmeralda: Lo stile è l’immagine della personalità.?? #Buongiorno #goodmorning #ciao #instagram #Twitter #home #photo #PHOTOS #Te… - katiaMMLights : RT @RadioItalia: Grazie a tutti! Grazie al pubblico, al Comune di Milano, ai conduttori, ai ns speaker, agli artisti, alle case discografic… -

...qui Numeri Vincenti - - - - - Questo lunedì sera sarà possibile seguire in direttala ...la riscossione della vincita avvenga presso uno degli uffici premi di Sisal situati a Roma e a. ...Sono giorni di fermento e riorganizzazioni a Radio Italia. Sabato in Piazza Duomo asi è svolta l'oceanico Radio Italia" Il Concerto , evento musicale tra i più importanti del Paese. Pochi giorni prima si è diffusa la notizia che il vice presidente Marco Puntini dopo 18 ...19.15 - Prosegue molto a rilento il viaggio del Milan a bordo dei pullman scoperti che faticano ad andare avanti visti i tanti tifosi presenti anche nelle strade di Milano.Quella di Milano è la seconda data di undici in programma, tutte già sold out, del «Vasco Non Stop Live 2022». All’Ippodromo saranno in 80 mila ...