Juventus, Danilo: “Stagione difficile, bisogna trarre i giusti insegnamenti” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Si chiude una Stagione difficile sotto tutti i punti di vista: la forza per il prossimo anno starà nel saper trarre i giusti insegnamenti da ciò che è accaduto quest’anno. Questa squadra merita di raggiungere il massimo in ogni competizione, ma non con le parole, non con il peso della maglia, ma con i fatti, il sudore, il lavoro, il sacrificio e, soprattutto, i risultati. Grazie per il vostro sostegno durante tutto l’anno! Congratulazioni al Milan per aver vinto meritatamente il campionato. Oggi e sempre, Forza Juve!”. Queste sono le parole di Danilo, difensore ex Manchester City e attualmente in forza alla Juventus, esternate tramite il social network Instagram. Il terzino e centrale sudamericano ha riassunto brevemente la Stagione dei bianconeri, ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Si chiude unasotto tutti i punti di vista: la forza per il prossimo anno starà nel saperda ciò che è accaduto quest’anno. Questa squadra merita di raggiungere il massimo in ogni competizione, ma non con le parole, non con il peso della maglia, ma con i fatti, il sudore, il lavoro, il sacrificio e, soprattutto, i risultati. Grazie per il vostro sostegno durante tutto l’anno! Congratulazioni al Milan per aver vinto meritatamente il campionato. Oggi e sempre, Forza Juve!”. Queste sono le parole di, difensore ex Manchester City e attualmente in forza alla, esternate tramite il social network Instagram. Il terzino e centrale sudamericano ha riassunto brevemente ladei bianconeri, ...

