Guess by Marciano loves Italy | un viaggio di moda da Los Angeles a Firenze

Advertising

fabioskyblue : Marciano di Guess punta davvero tanto sugli italiani noto, un evento in cui invita Ignazio/Cecilia, Arianna/Andrea,… -

Corriere Fiorentino

...felicità e come piace raccontarla al Director of Brand Partnerships del marchio Nicolai: "... onorando l'eredità didi provocare un senso di festa". Scorri verso il basso per scoprire la ...Come l'abito cut out blu elettrico in maglia dibyo il mini dress arancio di Saint Laurent by Anthony Vaccarello . Web set. Flash di colore X Accessori neutri Se con gli abiti si ... Sfilata di vip a Firenze per la nuova collezione Guess: da Cecilia Rodriguez a Rachele Risaliti Da Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser, e poi Veronica Maya, Micol Olivieri, Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli ...La collaborazione Guess Originals x J Balvin Amor Collection ... felicità e come piace raccontarla al Director of Brand Partnerships del marchio Nicolai Marciano: «La collezione presenta un linguaggio ...