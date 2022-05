Giornata di riposo al Giro d' Italia e riflettori puntati sul Giro dell' Appennino che verrà tramesso in streaming dal nostro sito

(Di lunedì 23 maggio 2022)diper ild', primae ultime fatiche con le Alpi, giudici severe per assegnare la Maglia Rosa finale a Verona domenica prossima. Ma si parla di ciclismo anche in questo ...

Advertising

AChicoretta : @Mandahuevos10 Aahh la buona giornata è lunedì, sai quanto sono assonnati e a volte complicati i lunedì, ma è migli… - Marylu91877716 : Behh oggi.. Giornata di riposo.. Qualcosa deve pur fare ????????????????... #jerù - M03959o : Buona serata a tutti, anche oggi è stata una giornata così così, su e giù dalla cantina a casa, ora manca solo più… - LukaszKort : RT @giroditalia: L’ultima giornata di riposo è la migliore occasione per indossare la maglia Wine Stage di questo #Giro 105. La maglia @Cas… - Kortt_Entertain : RT @giroditalia: L’ultima giornata di riposo è la migliore occasione per indossare la maglia Wine Stage di questo #Giro 105. La maglia @Cas… -

diper il Giro d'Italia, prima delle ultime fatiche con le Alpi, giudici severe per assegnare la Maglia Rosa finale a Verona domenica prossima. Ma si parla di ciclismo anche in questo ...Doveva essere unadi sport , ma si è trasformata in una scena terribile di cronaca . Domenica 22 maggio al ...trovando la tripla del 34 - 38 con cui le due squadre sono andate allungo. ...ROMA. – Il 105/o Giro d’Italia di ciclismo ripartirà domani da Salò (Brescia) e, dopo 202 chilometri, raggiungerà Aprica (Sondrio), non prima di avere disseminato sudore, fatica e sofferenza lungo il ...ORARIO DI PARTENZA: 11:00. ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:49-17:38. DIRETTA TV E STREAMING: 12:00-14:00 RaiSport +HD / 14:00-17:15 Rai2 | 10:50-17:45 Eurosport 1 / 10:50-17:35 Eurosport Player, Disco ...