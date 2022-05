Gagauzia | inquietante tam-tam tra gli analisti di guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha annunciato che vorrebbe equipaggiare la Moldavia con armi moderne per prevenire l'allargamento del conflitto in Ucraina: "Vorrei vedere la Moldavia equipaggiata agli standard della Nato, e questa è un discussione in corso con i nostri alleati. Del resto Putin non ha fatto mistero delle sue ambizioni". Anche il Presidente Macron si è reso concorde a questa iniziativa in quanto i recenti incidenti in Transnistria mostrano che non è esclusa la propagazione del conflitto nei paesi vicini. La regione meridionale moldava dellaè sempre stata turcofona e russofona e in buona parte filorussa. Situazione durata fino al 1994 quando, grazie a Chiinu, ha trovato un accordo concedendo una larga autonomia. Potrebbe essere quindi questo il nuovo bersaglio dello Zar? Il Giorno ha riportato che la presidente della ...