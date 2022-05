Finalmente Caterina Balivo torna in tv con un nuovo programma (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo aver lasciato Vieni da me per amore e dopo due anni d’attesa Caterina Balivo torna in tv ma non in Rai. Per la Balivo c’è un nuovo dating show: “Chi vuole sposare mia mamma?”. E’ la conduttrice ad annunciare la bella novità sui social svelando che il suo programma andrà in onda su Tv8. Il momento tanto atteso è arrivato, Caterina Balivo non si è mia fermata, non si è mai allontanata dai social ma anche in tv l’abbiamo vista come giurata de Il cantante mascherato. Adesso c’è una nuova produzione originale, sarà al comando di “Chi vuole sposare mia mamma”. In realtà non si sposerà nessuno, come ha spiegato ai follower. Caterina Balivo torna in tv “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo aver lasciato Vieni da me per amore e dopo due anni d’attesain tv ma non in Rai. Per lac’è undating show: “Chi vuole sposare mia mamma?”. E’ la conduttrice ad annunciare la bella novità sui social svelando che il suoandrà in onda su Tv8. Il momento tanto atteso è arrivato,non si è mia fermata, non si è mai allontanata dai social ma anche in tv l’abbiamo vista come giurata de Il cantante mascherato. Adesso c’è una nuova produzione originale, sarà al comando di “Chi vuole sposare mia mamma”. In realtà non si sposerà nessuno, come ha spiegato ai follower.in tv “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in ...

