Fiammetta Borsellino a “Che Tempo che fa”: le sue parole per ricordare (Di lunedì 23 maggio 2022) Fiammetta Borsellino ieri sera è stata ospite a Che Tempo che fa: le sue parole sulla strage di Capaci e di via D’Amelio Oggi è il trentennale della morte del giudice Giovanni Falcone. Proprio ieri sera a Che Tempo che fa è stata ospite Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, ucciso in via D’Amelio a 57 giorni di distanza dall’amico e collega Falcone. Che cosa vuol dire ricordare e qual è il senso del ricordare? Ha chiesto Fabio Fazio a Fiammetta Borsellino. “ricordare vuol dire riappropriarsi delle testimonianze di vita di determinati uomini affinché diventino patrimonio di tutti noi, lo dico sempre ai ragazzi perché costituiscano un faro per il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022)ieri sera è stata ospite a Cheche fa: le suesulla strage di Capaci e di via D’Amelio Oggi è il trentennale della morte del giudice Giovanni Falcone. Proprio ieri sera a Cheche fa è stata ospite, figlia del giudice Paolo, ucciso in via D’Amelio a 57 giorni di distanza dall’amico e collega Falcone. Che cosa vuol diree qual è il senso del? Ha chiesto Fabio Fazio a. “vuol dire riappropriarsi delle testimonianze di vita di determinati uomini affinché diventino patrimonio di tutti noi, lo dico sempre ai ragazzi perché costituiscano un faro per il ...

Advertising

chetempochefa : «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta Borsellino a #CTCF da… - chetempochefa : 'Credo che questa di Via D'Amelio e tante altre stragi è una storia torbida e lo Stato ha perso la possibilità, con… - chetempochefa : 'Nonostante io e mia sorella abbiamo dato un grossissimo contributo in termini di audizioni e verbali, non c'è stat… - MarcelloArresto : RT @chetempochefa: «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta Borsellino a #CTCF da @fabf… - caremani : RT @chetempochefa: «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta Borsellino a #CTCF da @fabf… -