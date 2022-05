Fedez e J-Ax fanno pace dopo 4 anni: “Ci vuole coraggio …” (Di lunedì 23 maggio 2022) Già nei giorni scorsi si era parlato di un riavvicinamento tra il rapper Fedez e il collega J-Ax. Ed ecco che quelle che fino a ieri erano semplici supposizioni si sono trasformate in realtà. Nella mattina di ieri infatti i due celebri artisti hanno condiviso su Instagram delle fotografie insieme rivelando di essere pronti a rendere noto un nuovo progetto. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. pace fatta tra Fedez e J-Ax dopo 4 anni di allontanamento Sono trascorsi 4 anni circa da quando Fedez e J-Ax hanno interrotto ogni rapporto. Ed ecco che dopo tutto questo tempo i due sono tornati ad abbracciarsi e hanno scelto di condividere questa splendida notizia con i followers sui social. Proprio nella mattina di ieri ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 maggio 2022) Già nei giorni scorsi si era parlato di un riavvicinamento tra il rappere il collega J-Ax. Ed ecco che quelle che fino a ieri erano semplici supposizioni si sono trasformate in realtà. Nella mattina di ieri infatti i due celebri artisti hanno condiviso su Instagram delle fotografie insieme rivelando di essere pronti a rendere noto un nuovo progetto. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.fatta trae J-Axdi allontanamento Sono trascorsi 4circa da quandoe J-Ax hanno interrotto ogni rapporto. Ed ecco chetutto questo tempo i due sono tornati ad abbracciarsi e hanno scelto di condividere questa splendida notizia con i followers sui social. Proprio nella mattina di ieri ...

