Europei Under 17, quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti (Di lunedì 23 maggio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale degli Europei Under 17. Sono rimaste in otto le squadre ancora in corsa per il trofeo continentale; tra queste anche l’Italia, che ha chiuso al secondo posto il Gruppo A a quota sei punti frutto delle vittorie con Israele e Lussemburgo e della sconfitta con la Germania, prima classificata. Si parte mercoledì 25 maggio con i primi due quarti di finale, che continueranno poi il giorno successivo, giovedì 26 maggio. Di seguito il tabellone. quarti DI finale Mercoledì 25 maggioOre 16.30 – Olanda-ItaliaOre 19 – Germania-Francia Giovedì 26 maggioOre 16.30 – Vincitrice Gruppo C-Seconda Gruppo DOre 19 – Vincitrice Gruppo D-Seconda Gruppo C ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Ile glideididegli17. Sono rimaste in otto le squadre ancora in corsa per il trofeo continentale; tra queste anche l’Italia, che ha chiuso al secondo posto il Gruppo A a quota sei punti frutto delle vittorie con Israele e Lussemburgo e della sconfitta con la Germania, prima classificata. Si parte mercoledì 25 maggio con i primi duedi, che continueranno poi il giorno successivo, giovedì 26 maggio. Di seguito ilDIMercoledì 25 maggioOre 16.30 – Olanda-ItaliaOre 19 – Germania-Francia Giovedì 26 maggioOre 16.30 – Vincitrice Gruppo C-Seconda Gruppo DOre 19 – Vincitrice Gruppo D-Seconda Gruppo C ...

Advertising

Sevenpress : Canottaggio, Europei Under 19: otto medaglie complessive per l’Italia - laziolivetv : Europei Under 17. L'Italia vince ed approda ai quarti. Buona la prova di Federico Magro, portiere della Lazio. - LullabyToLou : qui per dirvi che l'under 22 maschile di pallavolo è qualificata agli europei???????????????? - celani0 : l'Italia del Volley under 22 strappa il biglietto per gli Europei di Polonia 2022 e lo fa nella nostra Guidonia Mon… - ilmetropolitan : #Canottaggio. #Varese. Europei Under 19: 2 ori e 8 #medaglie complessive per l’Italia - -