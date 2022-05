Davos, al via il Forum delle elite globali. Attesi anche Lagarde, Scholz, von der Leyen e il ministro Franco. Apre Zelensky (Di lunedì 23 maggio 2022) Si Apre oggi il Forum economico globale che si tiene nella cittadina svizzera di Davos. La data è insolita, solitamente il Forum si svolge a fine gennaio, ma la pandemia aveva consigliato il rinvio alla tarda primavera. Gli incontri saranno dedicati alle tante emergenze in corso, dalle pandemie all’economia in crisi, dalla guerra al clima e si terranno fino a giovedì, giornata di chiusura. Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo del World economic Forum spiega che l’edizione di quest’anno “è densa di conseguenze, e arriva in un momento storico cruciale, come mai prima d’ora”. Con una serie di circostanze politiche, economiche, sociali, “senza precedenti”. 2.500 gli ospiti di quello che viene considerato il vertice delle élite globali a cui partecipano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Sioggi ileconomico globale che si tiene nella cittadina svizzera di. La data è insolita, solitamente ilsi svolge a fine gennaio, ma la pandemia aveva consigliato il rinvio alla tarda primavera. Gli incontri saranno dedicati alle tante emergenze in corso, dalle pandemie all’economia in crisi, dalla guerra al clima e si terranno fino a giovedì, giornata di chiusura. Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo del World economicspiega che l’edizione di quest’anno “è densa di conseguenze, e arriva in un momento storico cruciale, come mai prima d’ora”. Con una serie di circostanze politiche, economiche, sociali, “senza precedenti”. 2.500 gli ospiti di quello che viene considerato il verticeélitea cui partecipano ...

Advertising

fattoquotidiano : Davos, al via il Forum delle elite globali. Attesi anche Lagarde, Scholz, von der Leyen e il ministro Franco. Apre… - AlexC59710883 : Avi Yemini CONFRONTS New York Times in Davos - anna_annie12 : Il Forum di Davos non è più lo stesso - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Davos, World Economic Forum 2022 al via: tanti i temi, al centro il sostegno all’Ucraina - SkyTG24 : Davos, World Economic Forum 2022 al via: tanti i temi, al centro il sostegno all’Ucraina -