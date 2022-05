Costiera Amalfitana: sorprese due persone alla guida in stato di ebrezza (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le principali arterie della Divina al fine di prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada. In quest’ottica i militari della locale Stazione, con l’ausilio di apparecchiatura volta a verificare l’utilizzo di sostanze alcoliche, hanno sorpreso due persone che avevano “alzato il gomito”: per uno è scattata la denuncia, in quanto il suo tasso alcolemico, all’esito dei due previsti accertamenti specifici effettuati nell’immediatezza, era superiore a 1,5 g/L, nonché il ritiro della patente di guida; per il secondo uomo invece è scattata la sanzione amministrativa e la sospensione di patente poiché il livello era compreso tra 0,5 g/L e 0,8 g/L. Nel weekend ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le principali arterie della Divina al fine di prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada. In quest’ottica i militari della locale Stazione, con l’ausilio di apparecchiatura volta a verificare l’utilizzo di sostanze alcoliche, hanno sorpreso dueche avevano “alzato il gomito”: per uno è scattata la denuncia, in quanto il suo tasso alcolemico, all’esito dei due previsti accertamenti specifici effettuati nell’immediatezza, era superiore a 1,5 g/L, nonché il ritiro della patente di; per il secondo uomo invece è scattata la sanzione amministrativa e la sospensione di patente poiché il livello era compreso tra 0,5 g/L e 0,8 g/L. Nel weekend ...

