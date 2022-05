Carlo Conti finale amaro: “Sti ca**o di programmi come il tuo”, valanga impazzita [VIDEO] (Di lunedì 23 maggio 2022) Carlo Conti saluta il suo pubblico ma il finale è amaro. Una valanga impazzita precipita contro di lui in diretta. Carlo Conti (Raiplay screenshot)È stato un finale amaro quello di Carlo Conti. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta nell’ultima puntata di The Band.The Band è stato il programma esperimento del conduttore Carlo Conti e non ha portato i risultati sperati. Sul piano degli ascolti infatti il programma ha registrato uno share inferiore alle aspettative. L’ultima puntata su cui si scommetteva il tutto e per tutto ha registrato solo il 14,4% di share ed è stato battuto dall’Isola dei Famosi di Canale 5 con il 19,2% di share. I ... Leggi su specialmag (Di lunedì 23 maggio 2022)saluta il suo pubblico ma il. Unaprecipita contro di lui in diretta.(Raiplay screenshot)È stato unquello di. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta nell’ultima puntata di The Band.The Band è stato il programma esperimento del conduttoree non ha portato i risultati sperati. Sul piano degli ascolti infatti il programma ha registrato uno share inferiore alle aspettative. L’ultima puntata su cui si scommetteva il tutto e per tutto ha registrato solo il 14,4% di share ed è stato battuto dall’Isola dei Famosi di Canale 5 con il 19,2% di share. I ...

Advertising

SabryAngel25 : @Arabella_88888 @Arabella_88888 Sole la vedo - BaritaliaNews : The Band, Gianna Nannini in diretta fa un’accusa durissima: 'Anche questo talent …', Carlo Conti in grande imbarazzo - SabryAngel25 : @albelama1 Albe faresti mai il provino x partecipare a Tale e quale show con Carlo Conti? Tantissimi ex Amici lo ha… - chiamatemisophi : RT @giorgiasdrafts: @chiamatemisophi carlo conti - giorgiasdrafts : @chiamatemisophi carlo conti -