Cagliari | Giulini | «Mazzarri? I suoi comportamenti ci hanno costretto a licenziarlo Ora ripartiamo»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la furiosa lite su Sky con Fabio Caressa, un Tommasopiù riflessivo ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Venezia Dopo la furiosa lite su Sky con Fabio Caressa, un Tommasopiù riflessivo ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Venezia. Le sue dichiarazioni: «Tutta colpa di quel c… di pallone di m… che non è entrato mai. Ma la retrocessione è meritata. Mi ha dato fastidio leggere che Agostini aveva l’1% di possibilità di restare, che il ds Capozucca aveva già firmato con il Genoa, che la società è in vendita. Invece, ripartiremo. Più forti di prima. Ora smaltiamo questa rabbia, supportiamo la nostra Primavera che da mercoledì si gioca i playoff. E poi riflettiamo sulla strategia migliore per l’anno prossimo. Sicuramente ripartiremo insieme a Capozucca, con più sardi e soprattutto con gente ...

Una scritta di contestazione contro il presidente delera apparsa già nelle settimane scorse in piazza Michelangelo. E anche la curva aveva attaccato il presidente rossoblù a più riprese durante le ultime gare in casa. Ma il giorno dopo ...Ilgioca una brutta partita contro il Venezia e non porta a casa il risultato necessario per ... Se lei ritiene,, che riportare una notizia sia un'infamata, allora mi spiego tante cose e ...Fatali i verdetti dell'ultimo turno di campionato, che condannano il Cagliari alla retrocessione in Serie B. E' tanta la rabbia dei tifosi ...(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Una scritta di contestazione contro il presidente del Cagliari Giulini era apparsa già nelle settimane scorse in piazza Michelangelo. E anche la curva aveva attaccato ...