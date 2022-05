Bargiggia | “Juve-Koulibaly? Ve lo posso assicurare” | poi l’annuncio su Mertens e Ospina

(Di lunedì 23 maggio 2022) Durante il programma radiofonico ‘1 Football Club’, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista di Udinese TV. Lo storico giornalista di Mediaset ha parlato, tra i vari argomenti trattati, della lotta Scudetto del Napoli, di Spalletti e del mercato estivo dei partenopei. In particolare ha parlato della situazione di, della situazione rinnovi, e della ricerca del terzino sinistro. Di seguito le sue parole: “Io penso che, per lo Scudetto mancato, le maggiori responsabilità le abbia Spalletti, che comunque in generale ha fatto bene, ma in quel maledetto momento non è riuscito a dare la giusta determinazione e forse anche la giusta preparazione fisica alla squadra. Ovviamente con alcune situazioni volte nel giusto modo le cose sarebbero potute andare diversamente, ma penso che la situazione poteva essere gestita ...

Consueto intervento di Paoloa 1Station Radio. Dopo aver commentato lo scudetto del Milan l'ex giornalista Mediaset parla anche di Napoli e Juventus Sugli azzurri dice Sulla Juventus aggiungePogba allaAllegri lo considera non costante e non stravede per il francese. Preferisce Paredes, ma bisogna prendere in considerazione anche Di Maria e Raspadori per la Juventus '.: ... Bargiggia rivela: «Ecco il colpo più vicino alla Juventus» - ESCLUSIVA Bargiggia ha poi parlato di mercato: "Juve su Koulibaly Non mi risulta, quindi non mi permetto di giudicare la fonte. Dico solo che da quel che so io a Napoli nessuno aveva portato offerte per ...Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha risposto a un tifoso della Juventus che aveva espresso una sua considerazione su Andrea Agnelli.