Arrivano le nuvole e le temperature iniziano la discesa

(Di lunedì 23 maggio 2022) Inizia una nuova settimana di questo strano maggio dopo un weekend decisamente estivo. Simone Budelli de Centro Meteo Lombardo ci dice se la situazione cambierà o meno a Bergamo e nella provincia. ANALISI GENERALE Alta pressione in graduale indebolimento sul nord Italia a partire dalla giornata di oggi, lunedì, a causa dell’avvicinamento di umide correnti atlantiche che interesseranno principalmente i rilievi. Tra martedì e mercoledì le umide correnti atlantiche avanzeranno ulteriormente verso l’Italia portando tempo più instabile anche in pianura, insieme a un generale calo termico. Lunedì 23 maggio 2022Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ovunque. Tra pomeriggio e sera cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, annuvolamenti cumuliformi in sviluppo sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso possibile sui settori Alpini.: Minime in ...