Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: tutta la verità sulla fine della loro relazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice e cantante italiana. Dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, ha acquistato un’enorme notorietà con la conduzione del programma Non è la Rai. L’artista, oltre ad avere una carriera televisiva e cinematografica molto ricca, ha avuto anche una vita sentimentale molto movimentata. Dopo il divorzio da Renga, per quattro anni Ambra Angiolini è stata legata a Massimiliano Allegri. I due si sono poi lasciati per un presunto tradimento: vediamo come stanno veramente le cose.



Una volta archiviato il suo matrimonio con Renga, Ambra Angiolini ha avuto una relazione importante con Massimiliano ... Leggi su tvzap (Di lunedì 23 maggio 2022)è un’attrice, conduttrice e cantante italiana. Dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, ha acquistato un’enorme notorietà con la conduzione del programma Non è la Rai. L’artista, oltre ad avere una carriera televisiva e cinematografica molto ricca, ha avuto anche una vita sentimentale molto movimentata. Dopo il divorzio da Renga, per quattro anniè stata legata a. I due si sono poi lasciati per un presunto tradimento: vediamo come stanno veramente le cose.Una volta archiviato il suo matrimonio con Renga,ha avuto unaimportante con...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Ambra Angiolini - Ti vorrei - sturacess : ambra angiolini era l'amante di mussolini posso provarlo - _burningstone : @pierspollon Pier ti rispondo all'Ambra Angiolini: T'appartengo ed io ci tengo E se prometto poi mantengo M'appar… - zazoomblog : Ambra Angiolini: molti NO per lei Il nuovo inizio e il pubblico - #Ambra #Angiolini: #molti #nuovo… - zazoomblog : Ambra Angiolini: molti NO per lei Il nuovo inizio e il pubblico - #Ambra #Angiolini: #molti #nuovo -