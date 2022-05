Almeno 8 persone sono morte in Canada a causa di una tempesta (Di lunedì 23 maggio 2022) In Canada sono morte Almeno 8 persone a causa di una violenta tempesta che sabato pomeriggio ha colpito le province dell’Ontario e del Quebec, le più popolose del paese. La tempesta, durata circa due ore con raffiche di vento che Leggi su ilpost (Di lunedì 23 maggio 2022) Indi una violenta tempesta che sabato pomeriggio ha colpito le province dell’Ontario e del Quebec, le più popolose del paese. La tempesta, durata circa due ore con raffiche di vento che

Advertising

RaiNews : Le foto della festa dei tifosi del #Milan per il 19esimo scudetto conquistato oggi. Almeno 20mila persone in Piazza… - Agenzia_Ansa : Biden: 'La strage di Buffalo è un atto di terrorismo interno'. E' il commento del presidente statunitense alla str… - ilpost : Almeno 8 persone sono morte in Canada a causa di una tempesta - Simosempre : 20 .000 persone in piazza per Radio Italia. Tifoserie post scudetto a migliaia. I live da 40 000 persone almeno e s… - canislupus80 : @borghi_claudio Di lei apprezzo il fatto che almeno si abbassa a parlare con i comuni mortali, però mi spiace ripor… -