Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando la vedremo (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessia Marcuzzi torna in televisione dopo una lunga pausa che ha deciso di prendere in maniera assolutamente volontaria. La conduttrice sarà ospite di Mara Venier, proprio come ha annunciato in diretta a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio. Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando Mara Venier sarà in diretta su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 23 maggio 2022)in televisione dopo una lunga pausa che ha deciso di prendere in maniera assolutamente volontaria. La conduttrice sarà ospite di Mara Venier, proprio come ha annunciato in diretta a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio.in TV:Mara Venier sarà in diretta su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Alessia Marcuzzi torna in televisione: Mara Venier annuncia quando e dove - GenoveseGiusy : Alessia Marcuzzi torna in televisione: ecco dove e quando la rivedremo - tuttopuntotv : Alessia Marcuzzi torna in televisione: Mara Venier annuncia quando e dove #DomenicaIn - blogtivvu : Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando la vedremo - CastelluccioS : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… -