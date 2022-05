1992-2022, la strage di Capaci raccontata a chi non c'era (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 maggio di trent'anni fa Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta morirono in un attentato devastante progettato dalla mafia. Cinque quintali di tritolo in un canale di scolo hanno fatto saltare un tratto di autostrada che da Punta Raisi porta a Palermo Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 maggio di trent'anni fa Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta morirono in un attentato devastante progettato dalla mafia. Cinque quintali di tritolo in un canale di scolo hanno fatto saltare un tratto di autostrada che da Punta Raisi porta a Palermo

Le stragi furono la vendetta per aver creato l'antimafia moderna L'anniversario della morte di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) e di Paolo Borsellino (19 luglio) ci interpella sull'eredità delle vittime di mafia. Lo storico Salvatore Lupo sostiene che dal loro martirio nasce la sorpresa che in un'Italia senza senso della ...